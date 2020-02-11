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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: مستعدون للموافقة على تسوية مقبولة لدى الفلسطينيين والإسرائيليين

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:19 م
فاسيلي نيبينزيا،
فاسيلي نيبينزيا،
عبير سليم
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قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم، إن روسيا مستعدة للموافقة على خطة تسوية تكون مقبولة لدى طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف نيبينزيا في كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي: «قلنا مرارًا إننا سنتبنى خطة تسوية تكون مقبولة للطرفين»، ولفت إلى أن القضية الفلسطينية "التي لم تحل بعد" هي أحد العوامل الرئيسية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وتابع مندوب روسيا الدائم "دعمت روسيا وتدعم حلا عادلا للقضية الفلسطينية على أساس القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة داخل حدود عام 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية، تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل".

وأردف: "لقد بذلت الإدارة الأمريكية الحالية محاولة لاقتراح طريقة مختلفة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الطويل الأمد، وهي طريقة لا تأخذ في الاعتبار العناصر الرئيسية للإطار القانوني الدولي المعترف به عالميًا لعملية السلام في الشرق الأوسط، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومبادرة السلام العربية".

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