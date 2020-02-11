نجوى كرم: الجيش والقوى الأمنية خط أحمر

تضامنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مع ضحايا الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية في لبنان، من خلال تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".وقالت نجوى كرم في تغريدتها: "لازم نحصل عحقوقنا متل ما لازم.. بس ممنوع المَسّ بالقوى الأمنية أو الجيش.. خط أحمر هوْدي أهلنا وإخوتنا وولادنا".وكان 3 جنود لبنانيون، قُتلوا أمس الأحد، وأُصيب 3 آخرون، عقب تعرض دورية تابعة لمديرية المخابرات فى الجيش، لإطلاق نار أثناء ملاحقتها سيارة مسروقة، وكان الجيش اللبناني قد ذكر في بيان أنه تم قتل أحد مطلقي النار وتوقيف سائق السيارة، في منطقة المشرفة الهرمل.