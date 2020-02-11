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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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نجوى كرم: الجيش والقوى الأمنية خط أحمر

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:19 م
نجوى كرم
نجوى كرم
سناء إسماعيل
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تضامنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مع ضحايا الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية في لبنان، من خلال تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".

وقالت نجوى كرم في تغريدتها: "لازم نحصل عحقوقنا متل ما لازم.. بس ممنوع المَسّ  بالقوى الأمنية أو الجيش.. خط أحمر هوْدي أهلنا وإخوتنا وولادنا".

وكان 3 جنود لبنانيون، قُتلوا أمس الأحد، وأُصيب 3 آخرون، عقب تعرض دورية تابعة لمديرية المخابرات فى الجيش، لإطلاق نار أثناء ملاحقتها سيارة مسروقة، وكان الجيش اللبناني قد ذكر في بيان أنه تم قتل أحد مطلقي النار وتوقيف سائق السيارة، في منطقة المشرفة الهرمل.

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