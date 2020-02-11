أشرف عمارة يتقدم بطلب مناقشة للبرلمان حول تأخر صرف علاوات المعاش

تقدم اللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، بطلب مناقشة عامة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لاستيضاح سياسة الحكومة لعدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، بنسبة 80%، بعد صدور الحكم عن المحكمة الإدارية العليا في فبراير ٢٠١٩ بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.وقال النائب أشرف عمارة إن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ قرار ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حتى الآن، على الرغم من أن المحكمة الإدارية في مارس الماضي قد أسدلت الستار عن القضية بعد أن رفضت الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي على حكم محكمة القضاء الإداري لصالح أصحاب المعاشات بضم هذه العلاوات.وأشار عمارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد وجه الحكومة بسحب الإشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وأوصى بصرف العلاوات الخمس لمستحقيها، لكن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ الحكم حتى الآن، ما دفع عددا من نواب البرلمان للتحرك وتقديم بيانات عاجلة وطلبات إحاطة وسؤال للحكومة، حول أسباب التأخر في صرف العلاوات الخمس.