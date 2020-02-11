رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: استمرار حملات التوعية الميدانية بـ«التأمين الصحي الشامل»

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:09 م
حملات التوعية
حملات التوعية
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار حملات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين بالمحافظة، الأمر الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي دعت لتوعية المواطنين وتعريفهم بأهمية منظومة التأمين الصحي الشامل وكيفية التسجيل وفتح الملف العائلي، الأمر الذي من شأنه خلق مواطنين أسوياء صحيا قادرين على المشاركة بصورة فعالة في التنمية في المجتمع المصري.

وفي ذات السياق أكد الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، أن وحدة التوعية والإعلام بمشروع التأمين الصحي الشامل نظمت عدة ندوت بمحافظة الأقصر في كلٍ من: ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، بحضور العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، وندوة أخرى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة بحضور العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، كما تم عقد ندوة شعبية لأهالي مدينة الأقصر بمكتبة مصر وحضرها ممثلين عن مختلف فئات المجتمع الأقصري وبعض من قيادات الكنيسة والأوقاف بالمحافظة وندوة أخرى للعاملين بشركة المياه بالمحافظة.

وقال السبكي في تصريح صحفي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل حرصت أيضًا على توعية الاطقم الطبية ومقدمي الخدمات الصحية الذين سينضمون للمنظومة، من خلال تعريفهم بأهم خصائص المنظومة وكيفية تقديم الخدمات الصحية من خلالها بعد التطبيق، حيث تم عقد عدة محاضرات تعريفية للعاملين بمستشفى أرمنت المركزي على أن تمتد تلك الندوات للمستشفيات الأخرى بالمحافظة.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مصرع قيادي بـ«الحرية» وإصابة متحدث البرلمان في سقوط مصعد بالسويس

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة وجود تسريب غاز بمنازل المنيا

منذ حوالي 5 ساعات

مقتل 17 إرهابيًا فى شمال سيناء (صور)

منذ يوم

الزمالك يواجه أزمة جديدة قبل السفر لقطر

الصور

image description

«الإحصاء» يعلن وصول عدد المصريين إلى 100 مليون نسمة

image description

المحكمة تستمع لدفاع المتهمة بقتل خطيبها بالرحاب (صورة)

image description

صور الأمطار فى القاهرة

image description

بدء مشروع صرف صحي للمناطق المحرومة في بورسعيد (الصور)

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

الأكثر قراءة

كابتن «طائرة الأزمة» يطلب 9.5 مليون جنيه من محمد رمضان للتصالح (فيديو)

الطيار الموقوف يكذب محمد رمضان: لم أطلب مليمًا من أحد

مصرع قيادي بـ«الحرية» وإصابة متحدث البرلمان في سقوط مصعد بالسويس

تفاصيل جلسة التحقيق مع «جريشة» أمام لجنة الحكام

إنفوجراف

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

هل يجب مصارحة الأحفاد بإصابة أجدادهم بالخرف؟

مرضى السرطان يجهلون المعلومات الأساسية عن المرض

منوعات

الأهلي: كاف وافق على إقامة مباراة صن داونز يوم 29 والعودة 7 مارس

فيفا يحدد 3 شروط لمنح الجبلاية رخصة تطبيق الفار فى الدورى

غازات الاحتباس الحراري تسرع دوران المحيطات

تراجع مستويات مشاهدة «أوسكار 2020» لأدنى مستوياته

مقالات الرأي
ماجد حبته
دعموا الإرهابيين.. وعاقبوا الدولة!
د.مينا بديع عبدالملك
أين تكمن قوة الكنيسة؟
مؤمن المحمدي
الأحرف السبعة كيف جاءت؟
ثروت الخرباوي
الحوينى واعترافاته الليلية
المزيد

الثقافة

«أروقة» تحتفى بـ«حبة برد» للشاعر علوان الجيلانى

26 فبراير.. توقيع كتاب مذكرات مصطفى الحفناوى بـ«ديوان الزمالك»

كُتب مولها القراء.. أبرزها «سيرة وتحية» للعقاد

إبراهيم عبدالعزيز يرصد تاريخ الإذاعة خلال 40 عامًا فى كتاب جديد