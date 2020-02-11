«الصحة»: استمرار حملات التوعية الميدانية بـ«التأمين الصحي الشامل»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار حملات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين بالمحافظة، الأمر الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي دعت لتوعية المواطنين وتعريفهم بأهمية منظومة التأمين الصحي الشامل وكيفية التسجيل وفتح الملف العائلي، الأمر الذي من شأنه خلق مواطنين أسوياء صحيا قادرين على المشاركة بصورة فعالة في التنمية في المجتمع المصري.وفي ذات السياق أكد الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، أن وحدة التوعية والإعلام بمشروع التأمين الصحي الشامل نظمت عدة ندوت بمحافظة الأقصر في كلٍ من: ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، بحضور العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، وندوة أخرى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة بحضور العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، كما تم عقد ندوة شعبية لأهالي مدينة الأقصر بمكتبة مصر وحضرها ممثلين عن مختلف فئات المجتمع الأقصري وبعض من قيادات الكنيسة والأوقاف بالمحافظة وندوة أخرى للعاملين بشركة المياه بالمحافظة.وقال السبكي في تصريح صحفي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل حرصت أيضًا على توعية الاطقم الطبية ومقدمي الخدمات الصحية الذين سينضمون للمنظومة، من خلال تعريفهم بأهم خصائص المنظومة وكيفية تقديم الخدمات الصحية من خلالها بعد التطبيق، حيث تم عقد عدة محاضرات تعريفية للعاملين بمستشفى أرمنت المركزي على أن تمتد تلك الندوات للمستشفيات الأخرى بالمحافظة.