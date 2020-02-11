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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الإثنين.. «ليلة الميلاد» و«جاي الزمان» بنادي سينما المرأة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:07 م
ليلة الميلاد
ليلة الميلاد
محمد مجدي
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يقيم نادي سينما المرأة، الذي ينظمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي عروضه الشهرية الإثنين المقبل بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يتم عرض كل من الفيلم التسجيلي الطويل "جاي الزمان" إخراج دينا حمزة والفيلم الروائي القصير "ليلة الميلاد" إخراج أحمد عماد.

وعن قصة فيلم "جاي الزمان" تحدثت مخرجته: «رحل والدى سنة 2010 فأحسست بالوحدة لدرجة أن جاءتنى كوابيس بالانتحار، لكننى قررت أنا أعيش وأبحث في المنزل عن مخرج من الوحدة، فتوقفت عند الراديو وهو الشيء المهم الذى تركه لي أبي في المنزل، أصبح الراديو هو كل الونس بالنسبة لى، فعلى محطة الأغاني استمع لأغاني والدي: فهو الشاعر محمد حمزة الذي كتب في الستينيات لكبار المطربين مثل عبدالحليم حافظ وشادية ووردة وغيرهم حتى رحيله، وقررت أن أصور فيلما أبحث فيه عن محمد حمزة أبًا وشاعرًا.. أبحث عنه مع الأماكن، مع الأشخاص مع الزمن.

الفيلم سيناريو وإخراج دينا حمزة وتصوير محمد عبدالرءوف ومونتاج محمد عيد، موسيقى تامر كروان.

وعن فيلم عيد الميلاد، تدور أحداثه حول علاقة حب يتم الاتفاق عليها من خلال برنامج تعارف بمقابل المال ما يصطدم الشخصين أحدهما يعانى من الوسواس القهري والفتاة وجهها محروق ما يجعل عند الشاب توترًا شديدًا ويضطر لمواجهة الموقف وبدء الرحلة.

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