رسالة حب من أسما شريف منير لزوجها

شاركت الفنانة أسما شريف منير، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.وظهرت أسما شريف منير، في لقطة رومانسية، برفقة زوجها الفنان محمود حجازي، حيث احتضنته ووضعت يدها على لحيته.وعلقت أسما شريف منير، على الصورة بلهجة مغربية، قائلة: "كنبغيك وكنموت عليك بزاف ونقدرش نعيش بلاك".يُذكر أن أسما شريف منير، تزوجت من الفنان محمود حجازي، ولديها ابنة تدعى لارا من زوجها السابق محمود السكري.