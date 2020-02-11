سعد الصغير وحسن شاكوش وشيبة يصورون «ولاد إمبابة» (صور)

يبدأ الفنان سعد الصغير تصوير عمله الدرامي الجديد «ولاد إمبابة» خلال الأيام المقبلة، لمحاولة مشاركته في شهر رمضان المقبل.واحتفل صناع العمل، اليوم، بالتواجد في الاستديو الخاص بالتصوير في منطقة شبرامنت وتحديدًا «السمنودي» لمتابعة التحضيرات النهائية قبل انطلاق تصويره.العمل يتناول قصصا تخص مطربي المهرجانات، وقصص الغناء الشرقي والشعبي، خاصة بتواجد عدد من المطربين المعروفين في هذا التخصص.العمل يشارك به عدد كبير من مطربي الغناء الشعبي منهم ريكو وأحمد شيبة ونادر أبوالليف ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهو إخراج ممدوح زكي.