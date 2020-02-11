حبس عاطلين لسرقتهما التكاتك بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية الجزئية بحبس عاطلين لسرقتهما التكاتك بمنطقة الأميرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين خالد. س، وزياد.ر عاطلين وأقرا بارتكابهما وقائع سرقة التكاتك بأسلوب الوصلات الكهربائية بمنطقة الأميرية.واعترف المتهمان بسرقتهما لأربع تكاتك بذات الأسلوب، وشرعوا في قتل حارس مكلف بحراسة التكاتك مستخدمين العصا والشوم، كما أقرا ببيعهما لتوك توك واحد بمبلغ ١٣ ألف جنيه.وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة الأميرية، بسرقة التكاتك الخاصة بهم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، واعترفا بارتكاب وقائع سرقة التكاتك وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأصدرت قرارها سالف الذكر.