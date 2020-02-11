الباز: تحويل مصر إلى مركز لتداول الطاقة يحرك أطماع تركيا والغرب

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر تراهن على أن تكون مركزا لتداول الطاقة على مستوى العالم، وهذا يحرك أطماع العالم ضد مصر، وعلى رأسهم تركيا والغرب.وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن قدر مصر بالنسبة للمنطقة أن تكون في المنطقة الوسط، متابعا: "الدول الكبرى عاوزة مصر لا تقوم ولا تقع، وتظل في المنطقة الوسط".وأكد أن مصر ماضية في طريقها، للتحول لمركز لتداول الطاقة، لافتا إلى أنها تستخرج الغاز، وتستورد الغاز من لبنان وسوريا حتى يتم تسييله، وتصديره للخارج، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة.