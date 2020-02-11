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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا يؤانس يترأس ثاني قداسات صوم يونان بكاتدرائية الملاك ميخائيل

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:24 م
الأنبا يؤانس
الأنبا يؤانس
تريزة شنودة
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ترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط وتوابعها، مساء اليوم قداس ثاني أيام صوم يونان، وذلك بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط.

وشاركه صلوات القداس كهنة وشمامسة وخدام الإيبارشية، وذلك في إطار القداسات اليومية خلال صوم يونان.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الإثنين، صوم نينوي والمعروف بصوم يونان؛ إذ يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وأساقفة الكنيسة القداسات الإلهية على مدار ثلاثة أيام.

ووفقًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن صوم يونان يقع دائمًا قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين، وتصومه الكنيسة تشبّهًا بالنبي يونان، وذلك لأنه يهيئ أذهان الأقباط للصوم الكبير، ومدة صوم يونان ثلاثة أيام، ويبدأ عادة يوم الإثنين وينتهي بفصح يونان وذلك يوم الخميس.

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