يسرا تلتقي حفيد عمر الشريف خلال حفل الأوسكار (صور)

التقت الفنانة يسرا، بعمر جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف خلال حفل الأوسكار 2020 في دورته الـ92.وحرصت يسرا على التقاط صور تذكارية مع عمر الشريف، والذي أعاد بدوره نشر صور جلسة التصوير التي خضعت لها يسرا على السجادة الحمراء والإشادات بإطلالتها كأول مصرية وعربية في لجنة تحكيم الأوسكار.وشاركت الفنانة يسرا، في حفل الأوسكار هذا العام، كعضو في أكاديمية الفنون والعلوم المنظمة للأوسكار وضمن لجنة التحكيم.وتألقت خلال حفل الافتتاح بفستان يحمل طبعة فرعونية من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد، وارتدت قرطا من الألماس من تصميم مصممة شابة، كما ارتدت حقيبة يد ذهبية اللون محفورا عليها حروف اسمها.