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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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يسرا تلتقي حفيد عمر الشريف خلال حفل الأوسكار (صور)

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:15 م
يسرا وحفيد عمر الشريف
يسرا وحفيد عمر الشريف
سناء إسماعيل
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التقت الفنانة يسرا، بعمر جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف خلال حفل الأوسكار 2020 في دورته الـ92.

وحرصت يسرا على التقاط صور تذكارية مع عمر الشريف، والذي أعاد بدوره نشر صور جلسة التصوير التي خضعت لها يسرا على السجادة الحمراء والإشادات بإطلالتها كأول مصرية وعربية في لجنة تحكيم الأوسكار.

وشاركت الفنانة يسرا، في حفل الأوسكار هذا العام، كعضو في أكاديمية الفنون والعلوم المنظمة للأوسكار وضمن لجنة التحكيم.

وتألقت خلال حفل الافتتاح بفستان يحمل طبعة فرعونية من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد، وارتدت قرطا من الألماس من تصميم مصممة شابة، كما ارتدت حقيبة يد ذهبية اللون محفورا عليها حروف اسمها.
يسرا تلتقي حفيد عمر الشريف خلال حفل الأوسكار (صور)
يسرا تلتقي حفيد عمر الشريف خلال حفل الأوسكار (صور)
يسرا تلتقي حفيد عمر الشريف خلال حفل الأوسكار (صور)
يسرا تلتقي حفيد عمر الشريف خلال حفل الأوسكار (صور)
يسرا تلتقي حفيد عمر الشريف خلال حفل الأوسكار (صور)
يسرا تلتقي حفيد عمر الشريف خلال حفل الأوسكار (صور)
يسرا تلتقي حفيد عمر الشريف خلال حفل الأوسكار (صور)
يسرا تلتقي حفيد عمر الشريف خلال حفل الأوسكار (صور)
يسرا تلتقي حفيد عمر الشريف خلال حفل الأوسكار (صور)
يسرا تلتقي حفيد عمر الشريف خلال حفل الأوسكار (صور)
يسرا تلتقي حفيد عمر الشريف خلال حفل الأوسكار (صور)
يسرا تلتقي حفيد عمر الشريف خلال حفل الأوسكار (صور)

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