تذاكر الحياة والموت.. رحلات المفكرين الإسلاميين إلى الغرب: البعض عاد بالتجديد والآخر بالإرهاب

السفر والترحال كان جزءًا لا يتجزأ من التكوين الفكرى والمعرفى لأغلب العلماء والفلاسفة المسلمين منذ القرن الأول الهجرى وحتى العصر الحديث، فمنهم من تبلورت أفكاره وعاد إلى بلاده لنشر قيم التجديد والتنوير ومنهم من تشوهت رؤاه وعاد لينشر الانغلاق والتشدد.وألقى المركز البحثى الأمريكى «أوراسيا ريفيو» الضوء على العلماء والمفكرين الإسلاميين الذين سافروا إلى البلدان الغربية، فمنهم من ارتفعوا إلى سماء النهضة ومنهم من سقطوا فى جب الإرهاب، ونستعرض بعضًا منهم فى التقرير التالى.سافر ابن سينا، الذى اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بهما، إلى إيران وسوريا والعراق وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط، لكنه لم يخرج بعيدًا عن الأراضى الإسلامية، ورغم ذلك يُلقب فى الغرب بـ«أمير الأطباء» و«أبو الطب الحديث» فى العصور الوسطى، إذ ألّف ٢٠٠ كتاب فى مواضيع مختلفة، العديد منها يركّز على الفلسفة والطب.كما ارتحل الفيلسوف الملقب بـ«الشيخ الأكبر» محيى الدين بن عربى من مسقط رأسه فى إسبانيا «الأندلس» إلى شمال إفريقيا ومصر وسوريا، لكنه لم يزر أى أرض غير مسلمة، ومثله غادر ابن خلدون، بعد سنوات تكوينه فى تونس، إلى إسبانيا ومصر وآسيا الوسطى، وكانت لهما إسهاماتهما الرائعة.ودفع التوسع الاستعمارى للغرب، فى أعقاب القرن التاسع عشر، العلماء المسلمين إلى إعادة النظر فى موقفهم المتردد تجاه استكشاف الحضارات الأخرى، وعلى الرغم من أن الحكام العثمانيين فى أواخر القرن الثامن عشر حاولوا فهم الحضارة الغربية، فإنهم لم يبذلوا أى جهود للتقارب مع الغرب.وأجرى محمد على أول محاولة جادة لفهم النهضة الغربية، إذ اهتم بإرسال وفود من العلماء المسلمين إلى فرنسا فى عام ١٨٢٦، وكان رفاعة الطهطاوى، أحد الشباب الموهوبين فى الأزهر الشريف، على رأس المسافرين، إذ قضى قرابة ٥ سنوات فى باريس، وعاد إلى مصر فى عام ١٨٣١، مفتونًا بأفكار العدالة والحرية والمساواة التى حددت الخطاب الفلسفى الحديث.وعبّر «الطهطاوى» فى كتاباته عن اهتمامه المتزايد بالأفكار الثورية للغرب فى السياسة والأخلاق، وترجم عددًا من الكتب الفرنسية إلى اللغة العربية، وثابر بإلحاح لتعريف العلماء المسلمين بالأفكار التقدمية.بعد سنوات من ذلك، أجرى جمال الدين الأفغانى رحلة إلى باريس، وكان متخصصًا فى الفلسفة والتصوف، ونتيجة لذلك فهم الروح الإبداعية التى شكلت النهضة الفكرية الغربية، وأصبح أحد الأعلام البارزين فى النهضة المصرية، ومن أعلام الفكر الإسلامى فى مجال التجديد.وفى حواره مع الفيلسوف الفرنسى إرنست رينان عبّر جمال الدين الأفغانى عن إعجابه بالأفكار العلمية، وقال إن الحضارة الإسلامية تتخلف عن الغرب بسبب عجزها عن تطوير نماذج مبتكرة للتفكير على أسس علمية.ورافق «الأفغانى» تلميذه محمد عبده إلى باريس، الذى أصبح مجددًا إسلاميًا فيما بعد، ويُعد أحد دعاة النهضة والإصلاح فى العالمين العربى والإسلامى، وأهم رموز التجديد فى الفقه الإسلامى، وأسهم مع «الأفغانى» فى إنشاء حركة فكرية تجديدية إسلامية، فى أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، تهدف إلى القضاء على الجمود الفكرى والحضارى وإعادة إحياء الأمة الإسلامية لتواكب متطلبات العصر.وعلى النقيض تمامًا، أسهمت رحلة المنظِّر الإخوانى سيد قطب إلى الغرب فى إحداث تغيير جذرى عنيف ومتطرف فى فكره، بعدما سافر إلى نيويورك فى الأربعينيات، إذ التحق بالدراسة فى كلية المعلمين فى كولورادو، ورغم ذلك لم تساعده حياته فى أمريكا على التجديد كما حدث مع الطهطاوى والأفغانى ومحمد عبده، بل أصبح أكثر تطرفًا وأصبح ناقمًا على الحياة الأمريكية.ومن ضمن المواقف التى عكست نقمة «قطب» على الحياة وتطرف، حينما كتب تعليقًا على حفل راقص حضره هناك «قاعة الرقص ارتجفت مع الألحان وكانت مليئة بالأقدام والسيقان المغرية، وكانت الأذرع تدور حول الخصر، والشفتان تقابل الشفتان، وكان الجو مليئًا بالعاطفة». وواصل: «كانت أمامى نفوس مأساوية مفقودة، لقد اعتقدوا أنهم أحرار، لكنهم فى الحقيقة كانوا محاصرين برغباتهم الأنانية والجشعة».وعاد «قطب» إلى مصر وهو فى قمة تطرفه، ما أهله ليكون المنظر الأكبر لأكبر جماعة إرهابية فى المنطقة، لدرجة أن الصحفى لورانس رايت كتب عنه فى مجلة نيويوركر، قائلًا: «عاد قطب إلى مصر متغيرًا بشكل جذرى، وعاد إلى مصر برؤية متشددة لتطهير المجتمع، وأصبح قطب فى نهاية المطاف أحد كبار أعضاء جماعة الإخوان، والذى خطط لاغتيال الرئيس المصرى جمال عبدالناصر، وتم إعدامه شنقًا فى عام ١٩٦٦، لكن تعاليمه وكتاباته أصبحت مصدر إلهام أساسيًا لجيل من الإسلاميين المتشددين، بمن فيهم أسامة بن لادن وأيمن الظواهرى».