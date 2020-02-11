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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تثبيت آخر قطعة من مسلة ميدان التحرير (صور)

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:04 م
مسلة ميدان التحرير
مسلة ميدان التحرير
مها صلاح
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انتهت وزارة السياحة والآثار، منذ قليل، من وضع القمة الهرمية أعلى مسلة رمسيس الثاني، وسط ميدان التحرير، بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتجميع على يد فريق عمل، من مرممي المجلس الأعلى للآثار.

ومن المقرر أن يتم نقل الأربعة كباش التي ستحيط بها خلال الفترة القادمة، لاستكمال خطة تطوير وتحويل ميدان التحرير إلى أيقونة حضارية جديدة.

جدير بالذكر أن المسلة قبل نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية كانت مقسمة إلى عدة أجزاء، منها الجزء العلوي على شكل "بن بن" "هريم"، حيث يبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها حوالي 19 مترا ويصل وزنها إلى حوالي 90 طنا، وهي منحوتة من حجر الجرانيت الوردي وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك رمسيس الثاني واقفا أمام أحد المعبودات، بالإضافة إلى الألقاب المختلفة له.

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