القمص إبرام الأنطوني يترأس صلوات قداس يونان بكاتدرائية العذراء طهطا

ترأس القمص إبرام الأنطوني وكيل مطرانية طهطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات قداس صوم يونان بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بطهطا.وشاركه صلوات القداس الإلهي عدد من كهنة وشمامسة وخدام الكنيسة، تحت رعاية الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة وتوابعها.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الاثنين، صوم نينوي والمعروف بصوم يونان؛ إذ يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وأساقفة الكنيسة القداسات الإلهية على مدار ثلاثة أيام.ووفقًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن صوم يونان يقع دائمًا قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين، وتصومه الكنيسة تشبّهًا بالنبي يونان، لأنه يهيئ أذهان الأقباط للصوم الكبير، ومدة صوم يونان ثلاثة أيام، ويبدأ عادة يوم الاثنين وينتهي بفصح يونان وذلك يوم الخميس.