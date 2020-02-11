هشام بدوى يعد «الغلابة» بـ«الفلوس» مقابل التصويت له

اعتمد هشام بدوي، المرشح على مقعد الانتخابات التكميلية في الجيزة، على الرشاوى الانتخابية لحشد أكبر عدد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.فبسؤال أحد الناخبين البسطاء أمام اللجان، عن من هو المرشح الانتخابي الذي سيصوت له؟، أجاب: "هنتخب هشام بدوي".وكشف الناخب، أن المرشح هشام بدوي وعدهم بمبالغ مالية لانتخابه قائلا: "هم قالوا لنا تعالوا المقر الانتخابي وهنشوف".