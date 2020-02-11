السكرتير السابق للرئيس اليمنى يكشف كواليس ثورة فبراير 2011

اعتبر محمد الفقيه السكرتير السابق للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أن ثورة 11 فبراير باليمن يوم مشئوم على الشعب اليمني وأن الإخوان استغلوا الشعب ودمروا البلاد.وأوضح الفقيه لـ"الدستور"، أنه في مثل هذا اليوم عام ٢٠١١م انطلق الإخوان للقضاء على مقومات الدولة وسقوط النظام مستغلين اندفاع الشباب وحبهم للتغيير وكما هي عادتهم وهي التسلق على كل شيء فقد تسلقوا على تطلعات الشباب التواقين للتغيير، والذين اندفعوا مفتونين بما حصل في بعض الدول العربية بما سمي الربيع العربي.وأضاف الفقيه: "كعادة الإخوان الإرهابيين في تدمير الأوطان والدول وزرع الإرهاب فقد استطاعوا تدمير مقومات الدولة اليمنية في فبراير ٢٠١١م، وفي سبيل تحقيق مطامعهم قاموا بقتل الشباب والاعتداء على المصالح الحكومية والخاصة وتفجير دور العبادة".وأكد الفقيه أن الإرهابيين نفذوا محاولة اغتيال الرئيس السابق علي صالح وكافة قيادات الدولة وهم يصلون الجمعة في جامع دار الرئاسة في محاولة ارهابية تكشف وجههم الحقيقي الساعي للدماء والدمار.