الأنبا إسحق يصلي قداس صوم يونان بدير القمص يسى ميخائيل

صلى نيافة الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها قداس اليوم من صوم يونان بدير القديس القمص يسي ميخائيل بطما.وشاركه في الصلوات الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وأقباط الكنيسة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الاثنين، صوم نينوي والمعروف بصوم يونان؛ إذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وأساقفة الكنيسة القداسات الإلهية على مدار ثلاثة أيام.ووفقًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن صوم يونان يقع دائمًا قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين، وتصومه الكنيسة تشبّهًا بالنبي يونان، وذلك لأنه يهيئ أذهان الأقباط للصوم الكبير، ومدة صوم يونان ثلاثة أيام، ويبدأ عادة يوم الاثنين وينتهي بفصح يونان وذلك يوم الخميس.