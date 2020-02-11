ترامب وزوجته يستقبلان ملك وملكة إسبانيا 21 أبريل المقبل

كشف البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرينته ميلانيا سوف يستقبلان الملك فيليب السادس ملك إسبانيا وقرينته الملكة ليتيزيا بالبيت الأبيض يوم 21 أبريل المقبل في زيارة رسمية للولايات المتحدة.وأشار البيت الأبيض، في تصريح صحفي: إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار احتفاء الدولتين بالعلاقات الوثيقة والتاريخ المشترك بينهما وتؤكد مجددا على التزامهما بالتعاون في مواجهة التحديات العالمية.