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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحديد المدارس المستهدفة بخطة الصيانة بالإدارات التعليمية في الإسكندرية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:43 م
يوسف الديب
يوسف الديب
هبه عويضه
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تابع يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من مدارس الإنشاءات الجديدة التي تدخل الخدمة لأول مرة بإدارات المنتزه ووسط والجمرك، في إطار خطة التوسع في الإنشاءات لخفض كثافات الفصول بمختلف نوعيات التعليم بالإسكندرية.

ورافق الديب في المتابعة كل من المهندس أحمد عبدالكريم مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وعبدالعاطي التمساح مدير عام إدارة الجمرك، وإيمان شرف مدير عام إدارة وسط.

وفي سياق متصل، عقد الديب، اليوم اجتماعا مطولا مع مديري عموم الإدارات التعليمية، ورؤساء قطاع هيئة الأبنية التعليمية والتعليم الفني وإدارة التخطيط والمتابعة بحضور المهندس أحمد عبد الكريم ورأفت عبدالله مدير عام الشئون التنفيذية وهالة كمال مدير عام التعليم العام لإعداد محضر تنسيقي بين هيئة الأبنية التعليمية والإدارات لتحديد المدارس المستهدفة بخطة الصيانة الشاملة المقترحة بالإدارات الثماني للعام الدراسي القادم 2020 - 2021.

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