البرلمان التونسي يصادق على اتفاقية لاستيراد البترول

صادق البرلمان التونسي، الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 سبتمبر 2019، بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بشأن تمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول.ويتعلق مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه خلال جلسة عامة بأغلبية 120 صوتا وتحفظ 4 ورفض خمسة أصوات، باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمبلغ لا يتجاوز 136 مليون دولار.