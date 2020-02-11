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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جولة سياحية لـ40 طالبة بمعهد الأزهر فى أسوان (صور)

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:29 م
الشيخ أحمد عبدالحميد
الشيخ أحمد عبدالحميد
أسوان_إسراء توفيق
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التقى الشيخ أحمد عبدالحميد، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، اليوم الثلاثاء، بطالبات معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، في بيت شباب الأزهر بأسوان.

وحرص رئيس منطقة أسوان الأزهرية، على لقاء الطالبات للترحاب بهن فى أسوان، والاطمئنان كذلك على توافر سبل الراحة لهن ببيت الشباب.

وتأتي زيارات الطالبات لأسوان، فى إطار حرص الأزهر الشريف على الاهتمام بنشر الأنشطة الثقافية والترفيهية للطلاب الوافدين بالأزهر؛ للتعرف على حضارة مصر.

وزارت الطالبات خلال تواجدهن بأسوان، جزيرة النباتات، ومعبد فيلة "الصوت والضوء" ومتحف النيل، ومتحف النوبة، والسد العالي ورمز الصداقة، بالإضافة إلى زيارة قرية غرب سهيل، وجولة حرة بالسوق السياحية.

وبلغ عدد الطالبات المشاركات فى هذه الرحلة 40 طالبة من جنسيات مختلفة، ورافقهن من الإشراف بالمعهد كل من: وفاء بدر الدين، ومنى سيد، ونهلة أبوالسعود، ونبيلة حمدي، ومهدية محمد، وعبير عطية، ومن مركز التطوير علا عاشور، ومن أسوان ماهر عرابي.

ومن ناحيتها أكدت بسمة النقيب، عميدة المعهد، استمتاع الطالبات بهذه الزيارات الترفيهية الثقافية، وهذا يوضح اهتمام الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بالطلاب الوافدين بجميع المجالات التعليمية والترفيهية.

كان ذلك تحت إشراف الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

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