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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

عامل يستغيث من نقل ديوان إدارة غرب القاهرة التعليمية إلى مدرسة متهالكة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مرام سعيد
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أرسل عامل بديوان إدارة غرب القاهرة التعليمية بمجمع التحرير، استغاثة إلى قسم «أبواب الخير» بجريدة «الدستور».

وقال المواطن في شكواه: «نستغيث بكم لتوصيل صوتنا لسيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، حيث إننا فوجئنا بقرار نقل ديوان الإدارة من المجمع إلى مدرسة وبسؤال مدير عام الإدارة الأستاذة شيرين عبدالله بكر عن مصدر هذا القرار وأسبابه قالت إن ذلك بناء على تعليمات مديرية التربية والتعليم، والإدارة ستنتقل لمدرسة في أسرع وقت، وكانت المفاجأة أن المدارس التي يجب النقل إليها هي في منطقة السبتية وكلها مدراس قديمة ومتهالكة لا تصلح كمبنى إداري بخلاف وجود الطلاب بالمدرسة، بالإضافة إلى أنها بعيدة تمامًا عن أي وسائل مواصلات مباشرة مثل المترو، فبالتالي هناك تكلفة ومشقة صحية ومالية على الموظفين دون أي سبب».

وأضاف: «نحن نستغيث بكم فأنتم أملنا الوحيد لتوصيل صوتنا وإيقاف تشريد العاملين في أماكن لا تصلح مطلقًا، كما نطالب بإظهار الحقيقة للعاملين والإفصاح عن السبب الحقيقي في هذه المسألة وإبقائنا في المجمع لحين التحقيق فيما يجري مع مراعاة أسرنا ومسئوليتنا، ونحن نثق في أن رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية سينقذنا من هذا الأمر».

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