تفاصيل جلسة التحقيق مع «جريشة» أمام لجنة الحكام
الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:50 م
خضع الحكم الدولي جهاد جريشة للتحقيق أمام اللجنة القانونية بلجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة.
وفي بداية التحقيق وجه المسؤول القانوني للجنة الحكام، اللوم لجهاد جريشة لهجومه على لجنة الحكام في جميع وسائل الإعلام، مؤكدا لو هناك أي مشكلة لا بد أن يتم حلها داخل الغرف المغلقة وليس في وسائل الإعلام ورد جريشة أنه لم يهاجم اللجنة إلا بعد أن تأكد من تعرض لظلم واضح لوضعه في الترتيب.
التفاصيل..
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وفي بداية التحقيق وجه المسؤول القانوني للجنة الحكام، اللوم لجهاد جريشة لهجومه على لجنة الحكام في جميع وسائل الإعلام، مؤكدا لو هناك أي مشكلة لا بد أن يتم حلها داخل الغرف المغلقة وليس في وسائل الإعلام ورد جريشة أنه لم يهاجم اللجنة إلا بعد أن تأكد من تعرض لظلم واضح لوضعه في الترتيب.
التفاصيل..
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