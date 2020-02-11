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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تفاصيل جلسة التحقيق مع «جريشة» أمام لجنة الحكام

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:50 م
الحكم الدولي جهاد
الحكم الدولي جهاد جريشة
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خضع الحكم الدولي جهاد جريشة للتحقيق أمام اللجنة القانونية بلجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة.

وفي بداية التحقيق وجه المسؤول القانوني للجنة الحكام، اللوم لجهاد جريشة لهجومه على لجنة الحكام في جميع وسائل الإعلام، مؤكدا لو هناك أي مشكلة لا بد أن يتم حلها داخل الغرف المغلقة وليس في وسائل الإعلام ورد جريشة أنه لم يهاجم اللجنة إلا بعد أن تأكد من تعرض لظلم واضح لوضعه في الترتيب.

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