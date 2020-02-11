زاخاروفا لأمين عام حلف الناتو: القوة بلا عقل تدمر

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم، على تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، التي اعتبر فيها أن تدمير معاهدة الحد من انتشار الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى دلالة على قوة الحلف..مستذكرة حالة الموت السريري التي يتعرض لها "الناتو".وكتبت زاخاروفا - عبر حسابها على موقع تويتر - أراد ستولتنبرج بهذا التصريح أن يطمئن الجميع مرة أخرى بأن عقل "الناتو" ميت، وأن ما تبقى هي القوة، التي عندما تكون بلا عقل تدمر كل شيء".وكان ستولتنبرج قد صرح، في وقت سابق، بأن الوضع المحيط بإنهاء معاهدة الحد من انتشار الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، يظهر قوة وتماسك الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".يُذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في وقت سابق أن حلف "الناتو" يعيش حالة "موت سريري"..مضيفا أن الوقت قد حان لتحديد الأهداف الاستراتيجية للحلف.