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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير مصر في دار السلام يلتقي وزير الثروة الحيوانية التنزاني

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:34 م
السفير محمد جابر
السفير محمد جابر أبو الوفا
الدستور
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التقى السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، بـ Luhaga Mpina وزير الثروة الحيوانية والمصائد السمكية التنزاني، حيث تم خلال المقابلة بحث أطر ومجالات التعاون المصري التنزاني في قطاعات الثروة الحيوانية والمزارع السمكية.

أكد السفير المصري، خلال المقابلة وجود فرص واسعة للتعاون بين البلدين فى مجالات إنتاج وتصنيع اللحوم وصناعة ودباغة الجلود وكذا المزارع السمكية، مشيرًا إلى توقيع الجانبين المصري والتنزاني في شهر مارس 2019 على ورقة مفاهيمية ومذكرة تفاهم حول مشروع المزرعة المصرية التنزانية النموذجية المشتركة لإنتاج اللحوم في منطقة "روفو رانش" بتنزانيا.

كما نوه في ذات الصدد بالزيارة الناجحة لوفد مصري من مدينة الجلود بمنطقة الروبيكي إلى تنزانيا خلال شهر أغسطس 2019، بهدف استكشاف فرص الاستثمار فى مجال صناعة ودباغة الجلود بتنزانيا.

من ناحيته، أكد الوزير التنزاني تطلع بلاده إلى التعاون مع مصر بهدف تحقيق تطور نوعي في قطاعات تصنيع اللحوم وصناعة الجلود واستغلال الثروة السمكية بتنزانيا، خاصة في ظل الإمكانات التنزانية الضخمة في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية، مؤكدًا ثقته في الخبرات المتميزة التي تتوافر لدى الجانب المصري في هذه المجالات، الأمر الذي يمثل قيمة مضافة لبلاده.

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