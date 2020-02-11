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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تجربة طوارئ لمواجهة حرائق الطائرات بمطار الغردقة (صور)

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:32 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
فاتن غلاب
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أجرت إدارة مطار الغردقة الدولي تجربة طوارئ متسعة النطاق، الثلاثاء، عبارة عن السيطرة على حريق نشب بطائرة داخل مهبط الطيران.

تأتي هذه التجربة لتدريب العاملين على مواجهة الطوارئ ويتم ذلك بشكل دورى داخل المطارات المصرية ضمن القواعد العالمية المنظمة للطيران المدني "الإيكاو"، وتعليمات سلطة الطيران المدنى المصرية، والتي تفرض إعداد خطة طوارئ جزئية وكاملة، لتدريب الجهات العاملة فى المطار ومجابهة الأزمات والطوارئ التي تحدث.

وبدأت التجربة بدخول الطائرة على موقع الانتظار الخاص بها، ثم بدء دخول معدات الخدمات الأرضية على الطائرة، ثم دخول كوبري التحميل وبدء نزول الرحاب بالكوبري لصالة الوصول الدولي، وانتهاء نزول كافة ركاب الوصول من الطائرة، ثم بدء دخول الركاب المغادرين على الطائرة ذاتها.

ثم ظهور وسماع إنذار حريق بلوحة التحكم الخاصة بكابينة الطائرة، والإبلاغ بوجود حريق ودخان كثيف في الجزء الخلفي أسفل ذيل الطائرة، وابلاغ برج المراقبة بالموقف، ثم قيام برج المراقبة الجوية بإطلاق سارينة الإنذار وإبلاغ وحدة الإنقاذ والإطفاء، وإصدار إعلان الطيارين بعدم توافر خدمة الإنقاذ والإطفاء بالمطار، ثم إبلاغ الإدارات المعنية وانعقاد لجنة إدارة الأزمات بمركز الأزمات وإخلاء عدد من المتواجدين من خلال باب الطوارئ، ووصول مركبات الإطفاء، وإخماد 90%؜ من الحريق وإنقاذ المصابين، ثم دخول سيارات الإسعاف وعمل كردون أمني حول موقع الحادث.

واستمرت عمليات الإطفاء ونقل المصابين وإنقاذهم، وعقب السيطرة على الموقف تم إصدار بيان بعودة التشغيل إلى الوضع الطبيعي بالمطار، عقب نجاح تنفيذ التجربة.

وأكد بيان لمطار الغردقة الدولي عن التجربة، أنها تأتي ضمن خطة مطار الغردقة، لمواجهة حوادث الطيران فى إطار خطة تدريبية تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عامين، ليعكس ذلك استعداد المطار في إدارة الأزمات المفاجئة مع العمل على إنقاذ حياة المسافرين والركاب في وقت قياسي ثم عودة التشغيل الطبيعي للمطار بمساندة كافة الجهات المشاركة في الخطة.

وشارك في التجربة جميع الجهات العاملة في مطار الغردقة، بينها أجهزة الأمن، والحماية المدنية، والإسعاف، وبعض الجهات الخارجية من غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، والمستشفيات، وفرق الطوارئ والأمن والمرور ومراسلي الصحف والقنوات التليفزيونية.

حضر فعاليات التجربة مسئولو محافظة البحر الأحمر ومسئولو المصرية للمطارات ومديرو مطار الغردقة الدولى وعدد من قيادات الهيئات الأخرى المشاركة فى التجربة.

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