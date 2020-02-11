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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أفريقيا تحاصر تركيا في ليبيا (تقرير)

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:29 م
جريدة الدستور
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عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، تقريرا يسلط الضوء على اتجاه الاتحاد الإفريقي للتصدى للدور التركي التخريبي في ليبيا.

وأشار التقرير، إلى أن الاتحاد قرر أن يأخذ دورًا أوسع لوقف الصراع على الأرض الليبية ومنع تركيا من التدخل في طرابلس لصالح الميليشيات.

وتابع أن مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن إسماعيل شرقي في مؤتمر صحفي، قال إن الاتحاد يجب أن يؤدي دورا أكثر أهمية وينشط إلى جانب الأمم المتحدة في مسار الوساطة بليبيا.

ونوه التقرير إلى أن «شرقي» اعتبر ما يحدث في ليبيا "مشكلة أفريقية" وشدد على رفض التواجد التركي في طرابلس كما ربط بين انعدام الاستقرار في ليبيا وانتشار الجماعات المتطرفة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

ووفقا للتقرير فإن مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن قال إنه بعد الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار سيشارك الاتحاد الأفريقي مع الأمم المتحدة في بعثة مراقبة.

 ويتزامن الرفض الأفريقي مع رفض دولي واسع للدور التركي في ليبيا وانتهاكها قرارات مجلس الأمن الدولي واتفاق "مؤتمر برلين" بنقل المرتزقة والسلاح إلى حكومة الوفاق في طرابلس لدعم المليشيات ضد للجيش الليبي.


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