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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«دي مايو»: 300 مليون يورو لدعم الصادرات إلى الصين

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:26 م
، لويجي دي مايو
، لويجي دي مايو
أ ش أ
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أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، عن تخصيص 300 مليون يورو فورًا لدعم الصادرات إلى الصين.

وقال دي مايو، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية الثلاثاء، إن "صادراتنا من السلع والخدمات تمثل أولوية استراتيجية في السياسة الاقتصادية الخارجية للحكومة الإيطالية لأنها تشكل المكون الأكثر ديناميكية للثروة الوطنية، حيث يُستمد 32 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي من الصادرات".

أضاف وزير الخارجية الإيطالي "من الواضح أنه سيتعين على شركاتنا تجاوز العديد من الصعوبات والتغلب على التحديات في السيناريوهات المعقدة في ضوء حالة طوارئ الناجمة عن انتشار فيروس كورونا".

وأوضح دي مايو أنه "لهذا السبب بحلول عام 2020 قمنا بتوفير حوالي 300 مليون لنتمكن من تمويل دعم منتجاتنا من خلال وكالة التجارة الإيطالية".

أما بالنسبة للحظر المفروض على الرحلات الجوية المباشرة مع الصين والتي أغضبت بكين بشدة، أشار الوزير الإيطالي إلى أن وزارة الصحة تصرفت على أساس لا يقوم على تقييمات سياسية بل تقنية وعلمية مبينا أن الحظر سينتهي حالما تبدأ العدوى بالتقلص، مؤكدًا تضامنه مع الحكومة والشعب الصيني.

ونوه دي مايو بأن فيروس كورونا على وجه الخصوص والتباطؤ العام في الاقتصاد الصيني قد يخلقان تباطؤًا في الاقتصاد العالمي وليس الإيطالي فقط، "لكن قبل كل شيء سيسمح لنا قطاع التصدير من خلال تنويع الأسواق المستهدفة بتخفيف هذه الظاهرة"، على حد قوله.

وذكر وزير الخارجية الإيطالي "في الأيام المقبلة سيتم عقد طاولة عمل استثنائية في وزارة الخارجية والتي سأشارك فيها، وسأشمل بها جميع المسؤولين الحكوميين المهتمين بالعمل معًا على دفع صادراتنا وتجارتنا الخارجية".

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