الخارجية الروسية تبحث مع ألمانيا الوضع في ليبيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الثلاثاء، هاتفيًا مع نظيره الألماني هايكو ماس، مشروعات قرارات متعلقة بتسوية النزاع المسلح في ليبيا.وأكد لافروف، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الروسية، ضرورة التفاعل في صياغة توافق بين الأطراف الليبية نفسها، والذي بدونه لن تنجح أي مبادرة دولية، مشددًا على ضرورة المراعاة الكاملة لمواقف دول الجوار الليبي والاتحاد الإفريقي.وأشار البيان إلى أن الجانبين تبادلا الآراء حول مناقشة مجلس الأمن الدولي لمشاريع القرارات المتعلقة بتسوية النزاع المسلح في ليبيا، مع الأخذ في الاعتبار نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد في 19 يناير، وكذلك الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، الذي عقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة.