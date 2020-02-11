عمرو يوسف وبوسي ضيفا «سهرانين» الجمعة

يستضيف الفنان أمير كرارة، الفنان عمرو يوسف والفنانة بوسي، في برنامجه "سهرانين"، على قناة ON E، يوم الجمعة المقبل وذلك في أولى حلقات الموسم الجديد.يتناول اللقاء، أحاديث عن كواليس أعمالهما الفنية، وأبرز المواقف التي تعرضا لها في الكواليس، ويتشاركان أيضا تقديم عدد من الأغنيات بصحبة أمير كرارة، كما يروي عمرو يوسف مواقف طريفة جمعته بزميله الفنان حمدي الميرغني.يبث اللقاء يوم الجمعة المقبل، الموافق 14 فبراير الجاري، على قناة ON E، في تمام الساعة 11 مساءً.