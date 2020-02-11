مقتل ضابط لبناني وفرار 20 سجينًا في اعتداء على مركز أمني

قتل ضابط لبناني وأصيب آخر مساء اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام نقطة أمنية بمنطقة الأوزاعي جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت، فيما فر حوالي 20 سجينا من النقطة الأمنية.وأوضحت مصادر أمنية لبنانية، أن أحد الأشخاص، توجّه اليوم إلى مخفر الأوزاعي لزيارة شقيقه الموقوف من قبل سلطات الأمن، وأثناء اللقاء وقع تلاسن بين الطرفين ما استدعى تدخل العناصر الأمنية، وذلك وفق قناة "LBC" اللبنانية، وأشار المصدر الأمني إلى أن المواطن المذكور سحب السلاح من النقيب بالمخفر الأمني وأطلق النار عليه فقتله وأصاب عنصرًا ثانيًا ثم انتحر.وكشفت القناة عن فرار نحو 20 موقوفًا من الحجز، فيما استطاعت قوات الجيش حتى الآن توقيف 7 مساجين فروا خلال الحادث.