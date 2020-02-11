عمرو سلامة يدافع عن «بنت الجيران»: محتوى ناجح

دافع المخر ج عمرو سلامة، عن مهرجان "بنت الجيران"، الذي يقدمه مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والذي تصدر المركز الثاني عالميًا في الأكثر استماعًا على موقع "ساوند كلاود".وقال عمرو سلامة، في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك": "بنت الجيران نجحت نجاح ناس بتقعد بالعشرين سنة بتغني ومبتنجحوش.. من غير شركة إنتاج حقيقية، من غير موزع يضغط علشان ينشرها ويذيعها، من غير فيديو كليب مصروف عليه ملايين، من غير دعاية مالية الشوارع والأهم من غير تصريح رقابة أو انضمام اللي عاملينها لنقابة".وأضاف: "المحتوى الناجح عنده رجلين ويقدر يمشي لوحده، ومفيش رقابة أو نقابة المفروض تكون حائل بين حد شايف نفسه فنان وبيعبر وناس جمهور عايزين يشوفوه أو يسمعوه، ولو مش عاجباك الأغنية أو محتقر نوع أغاني المهرجانات متسمعوش لكن متحجرش على حد ميعملوش وحد تاني بيحبه ميسمعوش، ولو مش عاجباك خليك جدع كده ولما تشتغل في حفلة مترقصش ومتغنيش معاها".