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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطران أسوان يترأس قداس صوم نينوي

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:01 م
الأنبا هدرا، مطران
الأنبا هدرا، مطران أسوان،
مونيكا جرجس
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ترأس الأنبا هدرا، مطران أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، صلاة القداس الإلهي لصوم نينوي، بكنيسة الثلاثة فتية القديسين بيوسف الرامي.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام صوم نينوي والمعروف بصوم يونان؛ إذ يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأساقفة الكنيسة، القداسات الإلهية على مدار ثلاثة أيام.

وفي السياق ذاته، أغلقت الأديرة القبطية أبوابها أمام الأقباط خلال أيام صوم نينوى، والذي بدأ أول أيامه أمس، على أن تفتح الأديرة أبوابها الخميس المقبل، تزامنًا مع احتفالات الأقباط، بفصح صوم نينوي.

ووفقًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن صوم يونان يقع دائمًا قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين، وتصومه الكنيسة تشبّهًا بالنبي يونان، لأنه يهيئ أذهان الأقباط للصوم الكبير، ومدة صوم يونان ثلاثة أيام، ويبدأ عادة يوم الإثنين وينتهي بفصح يونان وذلك يوم الخميس.

وتبدأ صلوات القداس الإلهي في صوم نينوى ظهرًا، وتصلي فيه صلوات المزامير السادسة والتاسعة والثالثة.

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