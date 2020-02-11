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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

قافلة طبية وتعليمية لأهالي غرب الموهوب في الوادي الجديد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:57 م
قافلة طبية
قافلة طبية
محمد علي مهدي
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نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اليوم الثلاثاء، قافلة متكاملة طبية وتعليمية ومساعدات إنسانية في محافظة الوادي الجديد، بإشراف النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، وأمين الحزب بالمحافظة.

وأكد محمد علي عبد الغني، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، تنظيم قافلة متكاملة ضمت قافلة طبية لخدمة أهالي قرية غرب الموهوب بالمركز في 6 تخصصات (باطنة- أطفال - جراحة - جلدية- أسنان- نساء وتوليد)، بالتعاون مع الإدارة الصحية بالداخلة، وقدمت القافلة خدماتها الطبية من توقيع الكشف وصرف الدواء بالمجان واجراء التحاليل الطبية لـ586 مواطنًا من أبناء القرية.

وأضاف محمد، أنه جرى تنظيم قافلة مساعدات إنسانية تضمنت إقامة معرض للملابس للحالات الأولى بالرعاية بالقرية، بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي لقرية غرب الموهوب، كما جرى على هامش القافلة تكريم فريق كرة القدم بمركز شباب القرية، ومجلس الإدارة بمناسبة حصول الفريق على المركز الثاني على مستوي المحافظة في مسابقة دوري مراكز الشباب النسخة السابعة والتصفية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه جرى تنظيم قافلة تعليمية لطلبة القرية بمرحلة الثانوية العامة بمقر رأفت الهجان الثانوية، وشملت مراجعات لطلاب الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي وشملت المواد التالية: لغة إنجليزية مع خالد محمد الصادق، ومادة التاريخ مع محمود مسعود أحمد، وجغرافيا مع عادل نصر أحمد.

ولفت إلى أن القافلة المتكاملة تأتي ضمن توجيهات رئيس الحزب، المهندس أشرف رشاد، في تقديم الخدمات الجماهيرية المختلفة في المناطق النائية والبعيدة.

يذكر أن حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، نظم يوم 9 يناير 2020، قافلة متكاملة لخدمة سكان قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة وضمت قافلة طبية وتعليمية وتثقيفية للسيدات عن مهنة الخياطة والتريكو.

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