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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية» تعفي 74 مادة دوائية من «القيمة المضافة» (مستندات)

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:53 م
وزير المالية
وزير المالية
راندا التوني
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قررت وزارة المالية إعفاء 74 صنفًا من المواد الخام الفعّالة سابقة التجهيز المستخدمة في تصنيع الأدوية من ضريبة القيمة المضافة، وتم اعتماد ذلك وتعميمه في يناير الماضي.

وحصلت «الدستور» على نسخة من خطاب مصلحة الجمارك إلى رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ.

ونصّ الخطاب على اعتماد وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، قائمة بعدد 74 صنفًا من المواد سابقة الخلط والتجهيز، وتحديد الصفة الغالبة لها وهى مواد فعالة لا تستخدم سوى في تصنيغ الأدوية فقط، وبناءً عليه قررت وزارة المالية إعفاء تلك المواد من الخضوع لضريبة القيمة المضافة، وفقًا للبند رقم 55 من قائمة الإعفاءات المذكورة في القانون.

وبناءً عليه أصدرت مصلحة الجمارك منشورًا يتضمن قائمة بتلك المواد الفعالة المعفاة من القيمة المضافة.
«المالية» تعفي 74 مادة دوائية من «القيمة المضافة» (مستندات)
«المالية» تعفي 74 مادة دوائية من «القيمة المضافة» (مستندات)
«المالية» تعفي 74 مادة دوائية من «القيمة المضافة» (مستندات)
«المالية» تعفي 74 مادة دوائية من «القيمة المضافة» (مستندات)
«المالية» تعفي 74 مادة دوائية من «القيمة المضافة» (مستندات)
«المالية» تعفي 74 مادة دوائية من «القيمة المضافة» (مستندات)
«المالية» تعفي 74 مادة دوائية من «القيمة المضافة» (مستندات)
«المالية» تعفي 74 مادة دوائية من «القيمة المضافة» (مستندات)
«المالية» تعفي 74 مادة دوائية من «القيمة المضافة» (مستندات)
«المالية» تعفي 74 مادة دوائية من «القيمة المضافة» (مستندات)

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