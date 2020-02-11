إحالة سيدتين وسائق للجنايات لترويجهم مخدر الهيروين بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر بإحالة سيدتين وسائق لمحكمة الجنايات لاتهامهم بترويج مخدر الهيروين بمدينة الشروق،وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ٨٥٧٣ لسنة ٢٠١٩ عن أن المتهمين منال.ح، ونصره.ع، وأسامة. خ، وأقروا بارتكابهم جريمة ترويج مخدر الهيروين بمناطق القاهرة الجديدة، كما أقروا بامتلاكهم للمضبوطات.وكشفت التحقيقات عن أن عثر بحوزتهم على ٦٧٠ تذكرة من مخدر الهيروين، و٥٥ قطعة حشيش، و٥٦٠٠ جنيه من متحصلات تجارتهم.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق، بترويج سيدتين وسائق مخدر الهيروين بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم ضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأصدرت قرارها سالف الذكر.