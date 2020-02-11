«مستقبل وطن» بالمنيا يتابع سير الانتخابات التكميلية بمركز ملوي

فتحت اللجان الانتخابية بدائرة مركز ملوي في محافظة المنيا أبوابها للناخبين، للتصويت فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، والتى تستمر على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء، لاختيار نائبا بعد وفاة البرلماني أحمد شرموخ، ومن أبرز المرشحين مرشح الحزب محمد عبد الحكيم أبو زيد، نقيب محامين المنيا السابق، والذي يخوض الانتخابات في مواجهة 6 مرشحين مستقلين.وبدأت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، عملها منذ استقبال المشاركين فى الانتخابات التكميلية، لمتابعة كافة التجهيزات وحل أى مشكلات تواجه العملية الانتخابية والإجابة على أى استفسار.ورصدت غرفة العمليات استمرار توافد المواطنين وزيادة مشاركة السيدات، منذ فتح اللجان الانتخابية، صباح اليوم، أبوابها لاستقبال المشاركين فى الانتخابات.ومن جانبه، تابع النائب عمرو غلاب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا سير العملية الانتخابية منذ فتح اللجان، أبوابها لاستقبال المشاركين فى الانتخابات التكميلية داخل دائرة المركز ودعم مرشح الحزب.وتجرى الانتخابات بدائرة المركز على مستوى 85 مقر انتخاب بعدد 153 لجنة فرعية، موزعة على 79 مدرسة، ووحدتين صحيتين، و4 معاهد أزهرية، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 444 ألفا و867 ناخبا.