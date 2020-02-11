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محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصادر تكشف خطة الإخوان والجزيرة القطرية لتعبئة الرأي العام الدولي ضد مصر

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:43 م
تميم
تميم
مريم جبل
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كشف مصدر مطلع عن فشل المؤامرة التي تقودها جماعة الإخوان وأن جميع محاورها تكشفت وتجلى فشلها الذريع في تحقيق الفوضي داخل مصر.

وأكد المصدر أن جميع محاولات تدمير مصر انهارت أمام تماسك الشعب المصري وشرطته الوطنية ولم يبقِ أمام جماعة الإخوان الإرهابية والدول المعادية إلا الآلة الإعلامية والمنظمات المشبوهة التي يقومون بشرائها بأموال الدول الداعمة لها.

وتابع المصدر: "عقب فشل كل محاولات تحريض الشعب المصري ضد قيادته السياسية وقواته المسلحة وشرطته الوطنية لم يبق أمام قوى الشر إلا البحث عن موضوع يحاولون إحياءه بعد فضح ادعاءاتهم بشأنه وهو موضوع السجون، واختلاق الأكاذيب الباطله بشأن اوضاع المسجونين في مصر أملا منهم في أن يقوموا بتعبئة الرأي العام الدولي بعد فشلهم في تحريك الشعب للضغط على مصر للإفراج عن قيادات الجماعة الإرهابية المسجونين على ذمة قضايا إرهاب".

واستطرد المصدر: "أشارت متابعة المؤامرة إلى أنها تركت أثرا عكسيا حيث زادت من وعي الشعب وقدمت الأدلة الدامغة لتورط جميع أطراف المؤامرة الخارجية التي تستهدف اسقاط مصر وتشريد شعبها".

وتابع: "بدأت جماعة الإخوان الإرهابية بإثارة أكاذيب السجون على قنواتهم ثم قامت قناة الجزيرة القطرية بترديد الأكاذيب نفسها، وقدمت فيلما تسجيليا مفبركا ونوهت عن إذاعة فيلم آخر يردد ذات الادعاءات ومحاولة بثه في عدد من الدول الأوروبية وفي الوقت نفسه يقوم بعض النشطاء الممولين ذوي الصلة بسفارات وجهات أجنبية بكتابة أسماء العناصر الإخوانية الإرهابية المحبوسة بصورة شبه يومية على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار المتهمين المحبوسين بقرارات قضائية سجناء رأي بالمخالفة للحقيقة وإهدارا لدماء الشهداء".

وفي ذات السياق، هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي محمد البرادعي وأطلقوا عليه لقب "عودة الخائن" لترديده أكاذيب الإخوان نفسها وقنواتهم الفاشلة مؤكدين: "بعد أن اعتقدنا أنه في حالة موت سريري ظهر ليردد نفس مايقول الإخوان حرفيا".

وأكد المهاجمون أن متابعة جميع أطراف الموامرة تظهر لأي متابع حجم الصلة والتواطؤ بين أطرافها الذين ينفذون تعليمات محدده بشن حملات كاذبة للإساءة لسمعة مصر دوليا.

واختتموا: يبقى شىء هو أن يقول المصريين كلمتهم بشأن مؤامرة الجماعة الإرهابية المكشوفة ومؤامرة الدول الداعمة لهم المعروفة وأن الأشخاص الذين يروجون لها ليسوا بخافين عن عيون الشعب الذي اسقطهم من نظره وحساباته واعتبرهم شرذمة تقتات من محاولات تخريب وتدميرهذا الوطن موجهين رسالة للمتأمرين "مؤامرتكم فاشلة ومحاولاتكم فاشلة".

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