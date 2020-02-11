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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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«الإحصاء» يعلن وصول عدد المصريين إلى 100 مليون نسمة
الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:38 م
100 مليون نسمة
تصوير: محمد اسد
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