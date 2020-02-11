رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولى يستعرض الموقف البيئى لبحيرتى مريوط وقارون

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:35 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لاستعراض الموقف البيئي لبحيرتي مريوط وقارون.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة دور وزارة البيئة في تطوير بحيرة مريوط، التي تقع على مساحة 16.3 ألف فدان جنوب الإسكندرية، والذي يتمثل في الرصد الدوري لنوعية مياه البحيرة، وفي هذا الصدد تقوم الوزارة بتركيب 3 محطات رصد، إضافة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة طلمبات المكس، وتتبنى الوزارة برنامج الرصد الدوري كل 3 أشهر لرصد نوعية المياه بجميع البحيرات المصرية بالتعاقد مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد من خلال رحلات حقلية سنوية.

كما تقوم الوزارة، وفقًا لما أشارت إليه الدكتورة ياسمين فؤاد، بالتفتيش الدوري على المنشآت الصناعية، ومتابعة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي للمنشآت الصناعية، ومراجعة دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات.

كما استعرضت الوزيرة موقف الشركات من تنفيذ إجراءات الربط على الشبكة طبقا للخطة الزمنية حتى 31 مارس 2020، وكذا استعرضت عددًا من الإجراءات المطلوبة من كل جهة والتي تسهم في تطوير البحيرة.

من ناحية أخرى، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الجهود التي تبذلها وزارة البيئة لتطوير بحيرة قارون بمحافظة الفيوم في إطار التوصيات التي خرجت عن اللجنة المشكلة الخاصة بإعداد دراسة للتوازن البيئي ببحيرة قارون.

وتطرقت إلى مقترح إقامة مجمع صناعي لإنتاج الأملاح الصناعية والغذائية بالتعاون بين محافظة الفيوم وعدد من الجهات، كما تناولت مشكلة التلوث الناتج عن الصرف الصحي بالبحيرة، وكذا التلوث الناتج عن الصرف الصناعي، وكيفية التعامل معها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الزمالك يواجه أزمة جديدة قبل السفر لقطر

منذ حوالي 5 ساعات

مولود كل 17 ثانية.. ارتفاع عدد سكان مصر رسميًا لـ100 مليون

منذ حوالي 17 ساعة

«الاتصالات» تكشف طريقة الانتقال الحكومى للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 21 ساعة

«جبر الخواطر».. الطيب ينهي خصومة ثأرية بلقاء أم القتيل

الصور

image description

«الإحصاء» يعلن وصول عدد المصريين إلى 100 مليون نسمة

image description

المحكمة تستمع لدفاع المتهمة بقتل خطيبها بالرحاب (صورة)

image description

صور الأمطار فى القاهرة

image description

بدء مشروع صرف صحي للمناطق المحرومة في بورسعيد (الصور)

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

الأكثر قراءة

كابتن «طائرة الأزمة» يطلب 9.5 مليون جنيه من محمد رمضان للتصالح (فيديو)

مقتل 17 إرهابيًا فى شمال سيناء (صور)

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الصقيع

«جبر الخواطر».. الطيب ينهي خصومة ثأرية بلقاء أم القتيل

إنفوجراف

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

هل يجب مصارحة الأحفاد بإصابة أجدادهم بالخرف؟

مرضى السرطان يجهلون المعلومات الأساسية عن المرض

منوعات

الأهلي: كاف وافق على إقامة مباراة صن داونز يوم 29 والعودة 7 مارس

فيفا يحدد 3 شروط لمنح الجبلاية رخصة تطبيق الفار فى الدورى

غازات الاحتباس الحراري تسرع دوران المحيطات

تراجع مستويات مشاهدة «أوسكار 2020» لأدنى مستوياته

مقالات الرأي
دعاء خليفة
الاشرار حائرون .. يفكرون .. يتسائلون في جنون .... ما الذي بينك وبين الله ياريس !
القس. رفعت فكرى
مجلس كنائس الشرق الأوسط والإشادة بمصر
لواء.حمدى البطران
خارطة طريق للثقافة
مؤمن المحمدي
كلها شافى وكافى
المزيد

الثقافة

القضاء يؤيد صحة إجراء انتخابات التجديد النصفى بـ«كتاب مصر»

«حواديت الأراجوز» يعود من جديد على متروبول

«يوميات فتاة تحت الاحتلال» جديد المترجم أحمد صلاح الدين

«سماء من سماوات» ترصد مآسي اجتماعية في الغربة