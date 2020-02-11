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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يُعيد طلابه من الصين بسبب «كورونا»

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:33 م
كورونا
كورونا
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أكدت وزارة الصحة السودانية اكتمال الترتيبات لاستقبال الطلاب القادمين من الصين، المقرر إجلاؤهم بسبب فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددهم أكثر من 150 طالبًا.

قال الدكتور بابكر المقبول، مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالوزارة، إنه تم تحديد 3 مواقع لاستقبال الطلاب، بهدف وضعهم تحت المراقبة الصحية لمدة أسبوعين، لافتًا إلى أن برج الأطباء، في وسط الخرطوم، يعتبر الخيار الأول.

أوضح المقبول، في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، أنه تم توفير أكثر من 50 كادرًا طبيًا وصحيًا مدربين على مكافحة الأوبئة لتغطية الخدمات الطبية للطلاب العائدين، فضلًا عن تجهيز مركز العلاج بالمعدات من الإمدادات الطبية.

وأشار إلى أنه منذ ظهور المرض في الصين، اتُخذت تدابير لمراقبة مواقع ومعابر الدخول في أعلى درجاتها، لمنع دخول أي مصاب بـ"كورونا" إلى السودان.

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