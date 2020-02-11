المالية الكندية تحذر من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد

حذر وزير المالية الكندي، بيل مورنو، الثلاثاء، من التأثير السلبى لفيروس كورونا الجديد على الاقتصاد في البلاد.وفي خطاب ألقاه اليوم في نادى كندا الاقتصادي بمدينة كالجارى بمقاطعة ألبرتا، قال وزير المالية: التأثير على كندا سيكون حقيقيًا على السياحة وقطاع النفط، وبالتأكيد على السلسلة اللوجستية لكل مؤسسة على صلة بمنتجين صينيين أو بمستهلكين صينيين".وأضاف أن التأثير سيصل إلى كل أنحاء البلاد، لكن التأثير الأكبر سيقع على قطاع النفط والغاز.وضرب الوزير الكندي المثال بتراجع أسعار النفط الخام بنحو 15%، منذ بدء الأزمة بسبب انخفاض الطلب.وسجّلت كندا، حتى الآن، سبع حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ثلاث منها في أونتاريو، وأربع في مقاطعة بريتيش كولومبيا على الساحل الغربي.