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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا تكلا يترأس قداس صوم نينوي

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:23 م
الٱنبا تكلا
الٱنبا تكلا
مونيكا جرجس
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ترأس الٱنبا تكلا اسقف دشنا، صباح اليوم الثلاثاء، صلاة القداس الإلهي، لليوم الثاني من صوم يونان وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بالرحمانية قبلي.

شاركه في صلاة القداس الإلهي، القمص روفائيل شاكر، والقمص مكاري حلمي، والقس بيجول فام سكرتير نيافته والقس يواقيم سليم.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام صوم نينوي والمعروف بصوم يونان؛ إذ يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأساقفة الكنيسة، القداسات الإلهية على مدار ثلاث أيام.

وفي السياق ذاته، أغلقت الأديرة القبطية أبوابها أمام الأقباط خلال أيام صوم نينوى، والذي بدأ أولى أيامه أمس، على أن تفتح الأديرة أبوابها الخميس المقبل، تزامنًا مع احتفالات الأقباط، بفصح صوم نينوي.

ووفقًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن صوم يونان يقع دائمًا قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين، وتصومه الكنيسة تشبّهًا بالنبي يونان، لأنه يهيئ أذهان الأقباط للصوم الكبير، ومدة صوم يونان ثلاثة أيام، ويبدأ عادة يوم الاثنين وينتهي بفصح يونان وذلك يوم الخميس.

وتبدأ صلوات القداس الإلهي في صوم نينوى ظهرًا، وتصلي فيه صلوات المزامير السادسة والتاسعة والثالثة.

ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية فى أيام البابا إبرآم بن زرعة السرياني (976- 979م) البطريرك الـ62 في القرن العاشر.

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