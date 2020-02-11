الأنبا ويصا يترأس قداس صوم نينوي بكنيسة الشهيد مارجرجس ببرديس

ترأس الأنبا ويصا، مطران البلينا وقويسنا، صلاة قداس صوم يونان في كنيسة الشهيد مارجرجس ببرديس.شاركه في صلاة القداس الإلهي، لفيف من كهنة الإيبارشية وشعب القبطي بالبلينا.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام صوم نينوي والمعروف بصوم يونان؛ إذ يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأساقفة الكنيسة، القداسات الإلهية على مدار ثلاث أيام.وفي السياق ذاته، أغلقت الأديرة القبطية أبوابها أمام الأقباط خلال أيام صوم نينوى، والذي بدأ أولى أيامه أمس، على أن تفتح الأديرة أبوابها الخميس المقبل، تزامنًا مع احتفالات الأقباط، بفصح صوم نينوي.ووفقًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن صوم يونان يقع دائمًا قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين، وتصومه الكنيسة تشبّهًا بالنبي يونان، لأنه يهيئ أذهان الأقباط للصوم الكبير، ومدة صوم يونان ثلاثة أيام، ويبدأ عادة يوم الاثنين وينتهي بفصح يونان وذلك يوم الخميس.وتبدأ صلوات القداس الإلهي في صوم نينوى ظهرًا، وتصلي فيه صلوات المزامير السادسة والتاسعة والثالثة.ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية فى أيام البابا إبرآم بن زرعة السرياني (976- 979م) البطريرك الـ62 في القرن العاشر.