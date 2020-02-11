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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

لجنة كليات اللاهوت تنظم اجتماعًا لطلابها

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:46 م
كليات اللاهوت
كليات اللاهوت
مونيكا جرجس
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عقدت لجنة طلاب كليّات اللاهوت في لبنان وسوريا والعراق، المنبثقة عن رابطة الكليّات والمعاهد اللاهوتيّة في الشرق الاوسط، اجتماعها النظامي الأول في الأوّل من شهر فبراير 2020، بضيافة كليّة اللاهوت الحبرية في جامعة الروح القدس – الكسليك، لبنان، بحضور المطران يعقوب باباوي، عميد كليّة مار أفرام السرياني اللاهوتيّة - معرّة صيدنايا.

ترأس الاجتماع الأمين التنفيذي للرابطة الأب البروفسور إدغار الهيبي، مدير المعهد العالي للعلوم الدينيّة في جامعة القديس يوسف في بيروت.

وحضر الاجتماع الأمين التنفيذيّ المشارك الأب الدكتور بسّام ناصيف، معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي – البلمند، والطلاب ممثلي الكليات.

افتتح الاجتماع بكلمة ترحيب من قبل الأمين التنفيذي للرابطة شدّد فيها على أهمية الحوار المسكوني وروح الشغف لدى المسيحيين في الشرق بالتعرف إلى الآخر.

ومن جهته اعتبر الأب الهيبي أنّ الحضور المسيحي في الشرق هو بأمّس الحاجة إلى شهادة المحبة والتضامن لأنّه كيف للآخر "أن يفهم إيماننا إن لم يشهد له أحد عن وحدتنا ومحبّتنا".

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