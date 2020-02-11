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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الطب الشرعى ينشر بيانات 4 جثث مجهولة الهوية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:45 م
جثث
جثث
حسام محفوظ
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أعلنت مصلحة الطب الشرعي عن بيانات ومواصفات الجثث المجهولة التي عثر عليها والقضايا الخاصة بكل جثة، وذلك للتعرف على هويتها من ذويهم.

نشرت المصلحة عبر موقعها بيانات المتوفين، حيث حملت الجثة الأولى رقم 374 لسنة 2019 وهي جثة لذكر في العقد الثالث يرتدي ملابس عبارة عن بلوفر وشورت، عثر عليها بمنطقة قصر النيل، والتي تم تحرير بالواقعة برقم 5318 لسنة 2019 إداري قصر النيل.

وحملت الجثة الثانية رقم 372 لسنة 2019 وهي جثة لشاب في العقد الثالث أسمر البشرة يرتدي من الملابس بنطال أزرق و"تي شيرت" رمادي اللون، وعثر عليها في منطقة شبرا الخيمة، وحرر محضر بالواقعة حمل رقم القضية 12607 لسنة 2019 إداري ثان شبرا الخيمة.

وحملت الجثة الثالثة رقم 373 لسنة 2019 وهي جثة لذكر في العقد السادس من العمر ذي ملامح قمحية، أشيب الشعر وذي لحية كثيفة، ويرتدي من الملابس بنطال أزرق و"تي شيرت" نصف كم، وحملت رقم القضية بعد العثور على الجثة في مصر الجديدة رقم 1034 لسنة 2019 إداري مصر الجديدة.

وحملت الجثة الرابعة رقم 384 لسنة 2019، وهي جثة لذكر في العقد الخامس من العمر قمحي البشرة ذي لحية خفيفة مع تساقط في الأسنان الأمامية، يرتدي جلبابًا بني اللون، وبلوفر صوف رمادي اللون، وعثر على الجثة في مدينة نصر، وتم تحرير محضر وحملت القضية رقم 2734 لسنة 2019 إداري مدينة نصر أول.

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