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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالعال: لم أصمت على إهانة أى نائب

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:33 م
علي عبد العال
علي عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هناك واقعة تعتبر إهانة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن أحد النواب اشتكى له من محاولة مقابلة الوزير، إلا أنه لم يستطع مقابلته، وخرج له موظف بطريقة غير لائقة، تمس كرامة النائب والمجلس.

وقال عبدالعال: "أنا مش هقول الكلمة اللي قالها الموظف للنائب ولكن أنا على الفور طلبت رد تفسير لما حدث وتحقيق، وإذا ثبت أن ما قاله الموظف للنائب صحيح سيكون لي موقف شديد لا يمكن أرجع عنه أبدًا، وهدد عبدالعال قائلا: وإذا لم يأتني رد من الوزير ستتم إثارة هذا الموضوع في الجلسة العامة القادمة".

وكشف النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، عن أنه هو النائب الذي ذهب لمكتب الدكتور علي عبدالعال ليشتكي له مما حدث من موظف.

وقال النائب إن الواقعة كانت في مكتب وزيرة الصحة وأنه حاول مقابلة الوزيرة، إلا أنها رفضت مقابلته، وللأسف خرج أحد موظفي المكتب الخاص بالوزير وتلفظ بألفاظ تمس كرامة المجلس بأكمله، حيث قال الموظف لي حرفيًا:" لا انت ولا المجلس بتاعك تقدر تشيلني من مكاني الوظيفي".

هذا الأمر أدى لتعاطف النواب مع النائب، وفي المقابل قال عبدالعال: لو أن المجلس علي قلب رجل واحد لم يكن أحد يستطيع أن يرد بمثل هذا الرد الذي لا يمكن أن يمر مرور الكرام".

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