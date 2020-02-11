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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جالوب: غالبية الأمريكيين لن يصوتوا لمرشح اشتراكي «الرئاسة»

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:31 م
جالوب
جالوب
أ.ش.أ
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أظهر استطلاع حديث للرأي في الولايات المتحدة أن غالبية الأمريكيين لن يصوتوا لمرشح اشتراكي في انتخابات الرئاسة، مع معارضة أكبر من جانب الناخبين الجمهوريين.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، في نبأ بثته على الموقع الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أنه ردا على سؤال في الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "جالوب" لبحوث الرأي العام الأمريكية، عما إذا كان الناخب سيصوّت لمرشح حزبه في انتخابات الرئاسة، إذا كان مؤهلا بشكل كاف لشغل المنصب لكن يحمل توجهات اشتراكية، أجاب 45% فقط من المشاركين بـ"نعم"، في مقابل 53%، صوتوا بـ"لا".

ولفتت الصحيفة إلى أن معدّل قبول مرشح اشتراكي لانتخابات الرئاسة بين الأمريكيين انخفض وفقا لهذه النتائج بنسبة 2% عن العام 2015، والذي أجرت فيه "جالوب" استطلاعا مماثلا.

وكشف الاستطلاع الأخير عن أن الناخبين الديمقراطيين أعلى تقبُّلا للمرشحين الاشتراكيين، حيث قال 76% من الديمقراطيين إنهم قد يصوّتون لمرشح اشتراكي إذا كان مؤهلا لشغل المنصب، وذلك في مقابل 17%، فقط من الجمهوريين، و45% من الناخبين المستقلين.

وقالت "ذا هيل": إن هذا الموقف قد يَظهر في انتخابات الرئاسة، التي تُجرَى في يناير المقبل، في الوقت الذي يهاجم فيه الرئيس دونالد ترامب وحلفاؤه الديمقراطيين لكونهم اشتراكيين.. ويُقدّم الديمقراطي بيرني ساندرز، أحد أبرز المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية، نفسه كاشتراكي ديمقراطي.

يأتي هذا بينما بدأ الحزب الديمقراطي انتخاباته التمهيدية لاختيار مرشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، حيث فاز، هذا الأسبوع، بيت بوتيجيج بترشيح ولاية آيوا، أولى الولايات التي تجرى بها الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين، بينما تُجرى اليوم الانتخابات التمهيدية بولاية نيوهامبشير.. ويتقدم استطلاعات الرأي الخاصة بالمرشحين الديمقراطيين كل من ساندرز وبوتيجيج إضافة إلى جو بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما.

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