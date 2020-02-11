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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

كرم جبر: انتهى عصر التوريث والواسطة فى الصحف القومية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:31 م
كرم جبر
كرم جبر
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أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم حصر أعداد المتدربين فى المؤسسات الصحفية القومية، وسينتهي خلال أسبوع، موضحًا أن الشباب المتدربين بالمؤسسات الصحفية القومية يتم تعيينهم وفقًا لقواعد معينة.

وأشار جبر، إلى أن الواسطة والمحسوبية يتم إلغاؤها فى التعيينات بالمؤسسات الصحفية القومية، وأن عصر التوريث انتهى.

وأضاف جبر، أن هناك تنسيقًا تامًا مع نقابة الإعلاميين، برئاسة طارق سعدة، لوضع معايير مشتركة بين نقابة الإعلاميين والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام لضبط المشهد الإعلامى والقضاء على الكيانات الوهمية والنقابات الموازية والتي خلقت نوعًا من الفوضى أربكت المشهد الإعلماى والصحفي منذ أحداث يناير 2011.

وأشاد جبر، بدور طارق سعدة فى إحداث نقلة كبيرة داخل نقابة الإعلاميين، واستطاع تحقيق إنجازات ملموسة لا ينكرها إلا جاحد، وإعادة انضباط المشهد الإعلامى فى فترة وجيزة.

وأكد أنه عقد جلسة مع سعدة وبعض شباب الإعلاميين لمناقشة آخر التطورات علي الساحة الإعلامية، وكيفية الاستفادة من تلك الكفاءات، سواء فى العمل الصحفى أو الإعلامى المرئى والمسموع.

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