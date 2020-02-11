إيبارشية الوادي الجديد تنظم الذكري الثانية لرحيل أسقفها.. 16 فبراير

يترأس الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد، الأحد 16 فبراير الجاري، الذكرى السنوية الثانية لرحيل الأنبا بقطر أسقف الوادي الجديد، الذي رحل في 16 فبراير 2018.والأب الأسقف الراحل من أبناء دير السيدة العذراء المعروف بالمحرق، وهو أول أسقف لإيبارشية الوادي الجديد، حيث سيم أسقفًا عامًا لها في ٢٤ مايو ٢٠١٥ بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، وتم تجليسه في ١٢ يونيو ٢٠١٦.