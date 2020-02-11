رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية الوادي الجديد تنظم الذكري الثانية لرحيل أسقفها.. 16 فبراير

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:30 م
الأنبا أرسانيوس
الأنبا أرسانيوس
مونيكا جرجس
طباعة
يترأس الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد، الأحد 16 فبراير الجاري، الذكرى السنوية الثانية لرحيل الأنبا بقطر أسقف الوادي الجديد، الذي رحل في 16 فبراير 2018.

والأب الأسقف الراحل من أبناء دير السيدة العذراء المعروف بالمحرق، وهو أول أسقف لإيبارشية الوادي الجديد، حيث سيم أسقفًا عامًا لها في ٢٤ مايو ٢٠١٥ بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، وتم تجليسه في ١٢ يونيو ٢٠١٦.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الصقيع

منذ يوم

مصدر: الحكومة تدرس 3 إجراءات لحل عجز الموظفين

منذ حوالي 21 ساعة

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

منذ أقل من ساعتين

أخطر شهادة لمنشق عن الجماعة بفرنسا: عشت معهم فى مجتمع سرى.. وأقسمت على الجهاد المسلح

الصور

image description

المحكمة تستمع لدفاع المتهمة بقتل خطيبها بالرحاب (صورة)

image description

صور الأمطار فى القاهرة

image description

بدء مشروع صرف صحي للمناطق المحرومة في بورسعيد (الصور)

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

image description

نجوم الفن في عزاء لينين الرملي

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الصقيع

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

«جبر الخواطر».. الطيب ينهي خصومة ثأرية بلقاء أم القتيل

مولود كل 17 ثانية.. ارتفاع عدد سكان مصر رسميًا لـ100 مليون

إنفوجراف

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

هل يجب مصارحة الأحفاد بإصابة أجدادهم بالخرف؟

مرضى السرطان يجهلون المعلومات الأساسية عن المرض

منوعات

الأهلي: كاف وافق على إقامة مباراة صن داونز يوم 29 والعودة 7 مارس

فيفا يحدد 3 شروط لمنح الجبلاية رخصة تطبيق الفار فى الدورى

تراجع مستويات مشاهدة «أوسكار 2020» لأدنى مستوياته

30 شركة تتهم «جوجل» بالمنافسة غير المشروعة

مقالات الرأي
دعاء خليفة
الاشرار حائرون .. يفكرون .. يتسائلون في جنون .... ما الذي بينك وبين الله ياريس !
القس. رفعت فكرى
مجلس كنائس الشرق الأوسط والإشادة بمصر
لواء.حمدى البطران
خارطة طريق للثقافة
مؤمن المحمدي
كلها شافى وكافى
المزيد

الثقافة

القضاء يؤيد صحة إجراء انتخابات التجديد النصفى بـ«كتاب مصر»

«حواديت الأراجوز» يعود من جديد على متروبول

«يوميات فتاة تحت الاحتلال» جديد المترجم أحمد صلاح الدين

«سماء من سماوات» ترصد مآسي اجتماعية في الغربة